В Києві під суд відправили шахраїв, які пропонували в Європі фейкову роботу: як діяла схема (фото)

Організатор створював власні веб-сайти з нібито наданням допомоги у працевлаштуванні зацікавлених осіб на підприємствах за кордоном.

В Києві під суд відправили групу шахраїв, які на фейковому працевлаштуванні за кордоном ошукали понад 270 людей. Вони створювали веб-сайти з пропозиціями роботи в країнах Європи.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, шахраї самостійно створювали веб-сайти з пропозиціями роботи в Європі. З потенційних “клієнтів” вони брали передплату від восьми до 18 тисяч гривень.

Сам злочин правоохоронці викрили ще в травні минулого року. Тоді з’ясувалося, що схему організував 26-річний чоловік. Він створював власні веб-сайти з нібито наданням допомоги у працевлаштуванні зацікавлених осіб на підприємствах за кордоном, зокрема у країнах північної Європи. Вже згодом до роботи він долучив трьох спільників, які виконували функцію менеджерів та вели комунікацію з клієнтами.

Замовники знаходили оголошення на веб-сайтах та вносили передоплату у сумі від восьми до 18 тисяч гривень з людини. Для підтвердження надійності компанії її “співробітники” висилали клієнтам договори неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання.

“Чотирьох фігурантів шахрайської схеми поліцейські встановили та провели ряд обшуків за місцями мешкання та “роботи” організатора та його спільників. Вилучено понад 40 тисяч доларів США та 350 тисяч гривень готівкою, дві автівки, прикраси з діамантами, мобільні телефони, ноутбуки, та банківські картки і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб”, - розповіли в поліції Києва.

Чотирьом учасникам організованої злочинної схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві чоловік натрапив у лісі на бойову частину ракети Х-69.

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