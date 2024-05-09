В Києві пенсіонерка вдяглась у радянську форму та прийшла до парку: як її покарали

В Києві пенсіонерка вдяглась у радянську форму із забороненої свастикою тоталітарного радянського режиму та намагалася пройти до Парку Слави. Правоохоронці звернулися до громадянки, щоб вона зняла заборонені символи, проте їхні слова вона проігнорувала.

Про це пише “Уніан”.

Як зазначається пенсіонерка, яка вдяглась у радянську форму, з зображеними на ній, зокрема, червоною зіркою із серпом та молотом, стверджувала, що вона - представник “Всеукраїнської спілки радянських офіцерів”.

Водночас поліцейські, які чергували в парку, звернулися до жінки з проханням зняти радянську символіку. Проте та проігнорувала законні вимоги правоохоронців наголошуючи, що її “організація є легальною”. Вже згодом поліцейські склали на порушницю адміністративний протокол.

“У базі "Миротворця" є досьє на Галину Савченко. В ньому зазначено, що жінка народилася у 1949 або 1950 році - тобто не має жодного стосунку до ветеранів війни з нацизмом, і проживає у Києві. "Миротворець" стверджує, що жінка брала участь в "антидержавних акціях" та займалася "антиукраїнською пропагандою". Зокрема жінка закликала підконтрольних Росії бойовиків угруповання "ДНР" до "звільнення" усієї України”, - пише видання.

Додамо, така спілка, яку представляє жінка, дійсно існує. За даними порталу You Control, станом на зараз - вона продовжує функціонувати як громадська організація.

Нагадаємо, що російські хакери зламали телеканал "Інтер" та запустили трансляцію параду в Москві.

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