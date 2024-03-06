В Києві п’яний чоловік штовхав і пограбував школярів: його затримали (фото)

П’яний зловмисник чіплявся до дітей, штовхав, нецензурно висловлювався та відібрав у них особисті речі.

У Києві на Оболоні правоохоронці затримали молодика, який пограбував дітей. Слідчі повідомили затриманому про підозру в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомила поліція Києва.

Напередодні до столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий пограбував дітей та втік. Чоловік відібрав особисті речі у школярів, які гралися на спортивному майданчику.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори поліції, екіпаж патрульної поліції та кінологи. Правоохоронці оглянули прилеглу до місця злочину територію та затримали зловмисника. Ним виявився 20-річний раніше не судимий киянин.

Працівники поліції з’ясували, що молодик у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до дітей, штовхав їх, нецензурно висловлювався та відібрав у них особисті речі.

Правоохоронці затримали порушника, а слідчі повідомили йому про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

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Затриманий у Києві зловмисник, який пограбував дітей / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, раніше в Києві працівники карного розшуку викрили двох місцевих мешканців у крадіжці з зоомагазину. Під час затримання один зі зловмисників намагався підірвати гранатою оперативників.

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