В Києві п’яний чоловік штовхав і пограбував школярів: його затримали (фото)

П’яний зловмисник чіплявся до дітей, штовхав, нецензурно висловлювався та відібрав у них особисті речі.
У Києві на Оболоні правоохоронці затримали молодика, який пограбував дітей. Слідчі повідомили затриманому про підозру в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.
Про це повідомила поліція Києва.
Напередодні до столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий пограбував дітей та втік. Чоловік відібрав особисті речі у школярів, які гралися на спортивному майданчику.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори поліції, екіпаж патрульної поліції та кінологи. Правоохоронці оглянули прилеглу до місця злочину територію та затримали зловмисника. Ним виявився 20-річний раніше не судимий киянин.
Працівники поліції з’ясували, що молодик у стані алкогольного сп’яніння чіплявся до дітей, штовхав їх, нецензурно висловлювався та відібрав у них особисті речі.
Правоохоронці затримали порушника, а слідчі повідомили йому про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.
Читайте провідні новини дня:
- За що Путін мститься Харкову та до чого тут Одеса: експерт розповів, коли можливий повторний наступ росіян
- Чекали під під’їздом: працівники ТЦК поскаржились, що їм захотіли виколоти очі через повістку
- Наслідки атаки безпілотників: у Сумах є три "прильоти" у різних частинах міста
Нагадаємо, раніше в Києві працівники карного розшуку викрили двох місцевих мешканців у крадіжці з зоомагазину. Під час затримання один зі зловмисників намагався підірвати гранатою оперативників.
Читайте також: