В Києві оголосили тендер на продовження будівництва метро на Виноградар: вартість приголомшлива

У грудні минулого року “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з АТ “Київметробуд” через незадовільні терміни виконання робіт.

В Києві оголосили тендер на продовження будівництва метро на Виноградар. Очікувана вартість становить практично 14 млрд гривень.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Як зазначається, “Київський метрополітен” голосив тендер, вартістю 13 млрд 956 мільйонів гривень на продовження будівництва метро на Виноградар. Приймання пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

“Наразі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції “Мостицька” до станції “Сирець”. Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі тощо”, - розповіли в КМДА.

Додамо, що у грудні минулого року “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з АТ “Київметробуд” через незадовільні терміни виконання робіт. Також у суді вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати.

Нагадаємо, що у Києві продовжують розкрадати закинуте будівництво метро на Виноградар.

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