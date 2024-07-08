В Києві оголосили день жалоби за жертвами ракетної атаки

Зокрема, у столиці будуть заборонені розважальні заходи.

Вівторок, 9 липня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок вранішніх ракетних ударів РФ по місту.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у зв'язку з терористичною атакою Росії на цивільні об'єкти Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Мерія також рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Також 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, РФ здійснила масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Працювали сили ППО. Втім сталися "прильоти". Багато загиблих.

Тим часом кількість загиблих продовжує зростати. Станом на 16:00 відомо, що Росія вбила у місті 20 осіб. Зокрема, двох - в "Охматдиті".

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