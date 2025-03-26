В Києві обмежать рух через один з мостів: де чекати на затори (мапа)

Рух транспорту Південним мостом обмежать через ремонт естакади.
Від 28 березня до 1 серпня рух транспорту з лівого на правий берег Києва Південним мостом буде частково обмежено.
Про це повідомив "Київавтодор".
Причина – ремонт правобережної естакади в напрямку вулиць Саперно-Слобідської, Столичного та Наддніпрянського шосе.
Роботи проводитимуть у два етапи:
- 1-й етап – закриття крайньої лівої та частково середньої смуг;
- 2-й етап – обмеження крайньої правої та середньої смуг.
"Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття", – йдеться в повідомленні.
Південний міст від 2021 року перебуває в обмежено працездатному стані.
"Міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог. Однак для безпечного користування спорудою в умовах наявного навантаження фахівці КП "Київавтошляхміст" постійно проводять необхідні роботи. Так, у 2016–2023 роках замінили всі деформаційні шви, а від 2024-го тривають роботи на тротуарах: оновлюють покриття, гідроізоляцію, перильну та бар’єрну огорожі, ремонтують систему водовідведення та фасадну частину залізобетонних конструкцій", – повідомили в "Київавтодорі".
Нагадаємо, в Києві фіксують забруднення повітря.
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