В Києві обмежать рух через один з мостів: де чекати на затори (мапа)

Від 28 березня до 1 серпня рух транспорту з лівого на правий берег Києва Південним мостом буде частково обмежено.

Про це повідомив "Київавтодор".

Причина – ремонт правобережної естакади в напрямку вулиць Саперно-Слобідської, Столичного та Наддніпрянського шосе.

Роботи проводитимуть у два етапи:

1-й етап – закриття крайньої лівої та частково середньої смуг;

2-й етап – обмеження крайньої правої та середньої смуг.

"Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття", – йдеться в повідомленні.

Обмеження руху в Києві / Фото: Київавтодор

Південний міст від 2021 року перебуває в обмежено працездатному стані.

"Міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог. Однак для безпечного користування спорудою в умовах наявного навантаження фахівці КП "Київавтошляхміст" постійно проводять необхідні роботи. Так, у 2016–2023 роках замінили всі деформаційні шви, а від 2024-го тривають роботи на тротуарах: оновлюють покриття, гідроізоляцію, перильну та бар’єрну огорожі, ремонтують систему водовідведення та фасадну частину залізобетонних конструкцій", – повідомили в "Київавтодорі".

Нагадаємо, в Києві фіксують забруднення повітря.

Читайте також: