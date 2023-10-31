В Києві новий корупційний скандал: посадовці управління освіти хотіли нажитися на біотуалетах для укриттів

Під час війни купити біотуалети для них за понад 1,3 мільйона гривень виявилося цілком можливо.

В Києві двох чиновників управління освіти та підприємця підозрюють в розтраті бюджетних коштів. Вони хотіли придбати біотуалети на суму в понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як зазначається, під підозрою в розтраті бюджетних коштів опинилися начальник та заступник начальника управління освіти Шевченківської районної у Києві державної адміністрації, а також один з підприємців.

Під час слідства стало відомо, що вони разом уклали договір на закупівлю біотуалетів для укриттів в навчальних закладах вартістю понад 1,38 мільйона гривень.

“При цьому, посадові особи управління освіти вчинили дії, внаслідок яких відбулось штучне завищення цін на ці товари, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 370 тисяч гривень. На майно обвинувачених накладено арешт. Щодо очільниці районного управління освіти наразі застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 190 тисяч гривень”, - розповіли в прокуратурі столиці.

Там також додали, що посадовиця є обвинуваченою у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 1 мільйона гривень, виділених на обладнання укриттів у навчальних закладах Шевченківського району, досудове розслідування в якому завершено в липні цього року.

Нагалаємо, що у Києві посадовиця міськадміністрації збувала інформацію з бази даних системи "Безпечне місто".

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