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В Києві невідомі запустили феєрверк: деталі від поліції (відео)

В Києві невідомі запустили феєрверк: деталі від поліції (відео)

Наразі поліцейські проводять заходи по встановленню осіб, які до цього причетні.

Минулої ночі невідомі особи запустили феєрверк на лівому березі Києва. Очевидці кажуть, що сталося це у Дарницькому районі Києва.

Про це ТСН.ua повідомили в Поліції Києва.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, наразі поліцейські проводять заходи по встановленню осіб, причетних до вказаної події. За вчинене їм загрожує обмеження волі строком до  п'яти років", - повідомили в ТСН.ua в поліції Києва.

В Києві невідомі запустили феєрверк

В Києві невідомі запустили феєрверк

Нагадаємо, що на Київщині у пожежі загинула родина з дитиною.

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