В Києві на проїжджу частину впав будівельний кран: вулицю заливає водою (фото)

Під час падіння він пошкодив водопровідну мережу.

В Києві на розі вулиць Ревуцького та Тростянецької на проїжджу частину впав будівельний кран та пошкодив трубу. Через це вулицю заливає водою.

Про це написали в телеграм-каналі “Реальний Київ”.

Як зазначається, на розі вулиць Ревуцького та Тростянецької на дорогу впав будівельний кран. Під час падіння він пошкодив водопровідну мережу. Через це територію заливає водою.

“На розі вулиць Ревуцького та Тростянецької сталась аварійна ситуація, що спричинила пошкодження водопровідної мережі та витік на проїжджій частині. Рух транспорту вулицею Ревуцького обмежено. Наразі через аварію спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі Дарницького району”, - розповіли ТСН.ua в Київводоканалі.

На місці працює аварійна бригада. Зараз ведуться роботи з локалізації витоку.

Нагадаємо, що Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу.