В Києві на метро "Вокзальна" маскують комуністичну символіку – фото

На станції "Вокзальна" розпочали роботи з маскування елементів з комуністичною символікою.

У Києві на станції метро "Вокзальна" розпочали роботи з маскування елементів архітектурного оздоблення з комуністичною символікою.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"У межах декомунізації та дерусифікації розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено до спеціальних дерев’яних щитів", - йдеться у повідомленні.

На метро "Вокзальна" маскують комуністичну символіку

На метро "Вокзальна" маскують комуністичну символіку

На метро "Вокзальна" маскують комуністичну символіку

У КП зазначили, що станція "Вокзальна" є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

КП "Київський метрополітен" направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції "Вокзальна". Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів.

Такі ж роботи 2022 року провели на станції "Університет" із бюстами російських діячів культури та науки. Станція метро "Університет" також має статус пам’ятки архітектури та охороняється державою.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано спалах скарлатини – деякі школи оголосили карантин.

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