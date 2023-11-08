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В Києві на дорозі зіткнулися два автобуси: постраждало багато людей (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Києві на дорозі зіткнулися два автобуси: постраждало багато людей (фото)

Фото: Національна поліція Києва

Травми різного ступеню тяжкості отримали сім пасажирів, двоє із них в лікарні.

В Києві на Берестейському проспекті вдень 8 листопада зіткнулися два громадських автобуси. Внаслідок ДТП постраждали сім пасажирів.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як зазначається, автотроща сталася близько 12 години на Берестейському проспекті. Там на дорозі через не визначення першочерговості проїзду зіткнулися два громадських автобуси. Внаслідок ДТП постраждали сім пасажирів, двох із них госпіталізували до лікарні.

“Правоохоронці працюють на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації”, - зазначили в Нацполіції Києва.

Нагадаємо, що у Києві на блокпосту водій збив військову.

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Дата публікації
Перегляди
981
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