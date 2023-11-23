В Києві двоє злочинців напали біля під'їзду на чоловіка та вкрали у нього два мільйони гривень (фото)

Під час втечі з міста злочину, підозрювані декілька разів змінювали автомобілі

В Києві правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчинило розбійний напад на чоловіка. Вона у потерпілого відібрали сумку з понад двома мільйонами гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, двоє чоловіків напали на місцевого мешканця біля його будинку, заштовхнули до під’їзду, пристебнули кайданками до поручня та відібрали сумку з понад двома мільйонами гривень.

Сам же інцидент стався у Подольському районі міста.

“У той день підприємець вийшов з будинку та прямував до автівки із сумкою з грошима, у якій перебувало понад два мільйони гривень. Виходячи на вулицю, на чоловіка напали двоє невідомих, силою заштовхали його у під’їзд, завдавали удари, розпили в обличчя сльозогінний газ, після чого одягнувши на нього кайданки, пристебнули до поручня сходової клітки та забрали сумку з грошима”, - розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

Під час втечі з міста злочину, підозрювані декілька разів змінювали автомобілі

“Втім, проаналізувавши велику кількість інформації, опитавши ймовірних свідків, провівши ряд інших оперативно-розшукових заходів, ми встановили осіб, які причетні до цього зухвалого злочину”, -додав Дмитро Шумейко.

Згодом правоохоронці з’ясували, що один зі спільників раніше судимий за серію тяжких злочинів, серед яких розбійні напади та умисне вбивство, місцевий мешканець, 1964 року народження, інший – уродженець Херсонщини 1993 року народження.

«Організаторкою нападу виявилась дружина одного із виконавців – киянка, 1985 року народження. Відомо, що зловмисники упродовж кількох днів стежили за потерпілим, аналізуючи його маршрут руху. Після реалізації злочинного плану фігуранти розподілили “зароблені” кошти між собою. За результатами проведення семи обшуків за місцями проживання порушників було виявлено та вилучено речові докази, серед яких верхній одяг, банківські картки, кайданки, газовий балончик, мобільні телефони та гранату”, - наголосив правоохоронець.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Нагадаємо, що у Києві банда захопила квартиру 93-річної жінки, а власницю ледь не відправили до будинку для літніх людей.

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