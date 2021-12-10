У Києві дощитиме: прогноз погоди на п'ятницю, 10 грудня

П'ятниця буде теплою.

У п'ятницю, 10 грудня, хмарна погода у Києві буде триматися весь день. Синоптики також прогнозують дрібний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, дрібний дощ закінчився ще до світанку, але вдень він розпочнеться знову і ближче до вечора припинеться. Температура повітря вдень +6 +8 градусів, вночі також +6 +8. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Зазначимо, що у п'ятницю, 10 грудня, до України прийде потепління. В країні буде без істотних опадів. Лише на заході дощ та мокрий сніг. Вранці в більшості областей країни туман. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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