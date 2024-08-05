В Києві завершуються терміни повірки лічильників: що потрібно зробити

У Києві до кінця серпня майже 40 тисяч київських квартирних лічильників мають пройти повірку.

Про це повідомила пресслужба КК "Центр комунального сервісу"

Цього місяця закінчується термін повірки для 32 047 лічильників гарячої води та 7 599 лічильників теплової енергії в Києві. Важливо пройти повірку вчасно, щоб уникнути помилок у нарахуваннях. Якщо лічильник не буде перевірений, його знімуть з обліку, і нарахування відбуватиметься за загальнобудинковим лічильником або за нормами.

Щоб дізнатися термін повірки свого лічильника, можна перевірити цю інформацію в особистому кабінеті на сайті ЦКС, у розділі "Лічильники". Сповіщення про необхідність повірки надходять за три місяці до закінчення терміну. Також можна отримати інформацію через месенджери Facebook, Skype або Telegram, скориставшись посиланням на сайті ЦКС, або зателефонувавши до Call-центру за номером 044-247-40-40

Повірку лічильників можна замовити самостійно, вибравши ліцензовану компанію. Альтернативно, це можна зробити через сайт ЦКС в розділі "Повірка/заміна лічильників".

Нагадаємо, в Україні відновлено повірку індивідуальних лічильників комунальних послуг, за винятком тимчасово окупованих територій.

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