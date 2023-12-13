В Києві чоловік влаштував схему виїзду ухилянтів за кордон: "послуга" коштувала 4 тисячі доларів

До схеми були залучені два чоловіки, один з яких іноземець.

В Києві правоохоронці викрили чергову корупційну схему, завдяки якій ухилянтам допомагали виїхати за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як зазначається, незаконну схему організував місцевий мешканець. Він налагодив виготовлення висновків військово-лікарської комісії щодо непридатності до несення військової служби чоловіками призовного віку. До самої ж схеми були залучені два чоловіки, один з яких іноземець.

“У ході досудового розслідування ми встановили, що за 4000 доларів правопорушники виготовляли та продавали висновки військово-лікарської комісії щодо непридатності до несення військової служби військовозобов’язаним. Під час проведення обшуків за їх місцем роботи та мешкання вилучено чорнові бланки медичної документації”, - розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі оголосили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України та направили до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що через ракетну атаку по Києву без світла опинилися десятки будинків.

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