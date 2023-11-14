В Києві чоловік не випускав із маршрутки жінку з дитячим візочком: як його покарали

В Києві правоохоронці установили особу чоловіка, який в одній із київських маршруток влаштував суперечку з мамою малолітньої дитини. Місцевий мешканець, який міг перебувати в нетверезому стані, не випускав із громадського транспорту жінку.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, до однієї зі столичних маршруток зайшла жінка з дитячим візочком. Через те, що у транспорті не було вільних місць, вона стала біля дверей.

“Пізніше порушник, виходячи із транспортного засобу разом із матір’ю, обурився тим, що пасажирка перегородила йому вихід, вчинив конфлікт і почав висловлюватися щодо неї нецензурною лайкою. Окрім того, він навмисно заблокував матері з дитиною вихід із маршрутки”, - розповіли в Ніцполіції.

Згодом громадянина розшукали - порушником виявився 33-річний місцевий мешканець. Його доправили до управління поліції. Згодом з’ясувалося, що він неодноразово вже притягався до адміністративної відповідальності. Чоловік свою провину визнав.

“Дізнавачі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства”, - додали в Нацполіції Києва.

Нагадаємо, що двоє мешканців Київщини скоїли розбійний напад на слідчу, після чого вбили її цвяходером.

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