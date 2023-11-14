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В Києві чоловік не випускав із маршрутки жінку з дитячим візочком: як його покарали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Києві чоловік не випускав із маршрутки жінку з дитячим візочком: як його покарали

Фото: Національна поліція Києва

Чоловік уже неодноразово притягався до адміністративної відповідальності.

В Києві правоохоронці установили особу чоловіка, який в одній із київських маршруток влаштував суперечку з мамою малолітньої дитини. Місцевий мешканець, який міг перебувати в нетверезому стані, не випускав із громадського транспорту жінку.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, до однієї зі столичних маршруток зайшла жінка з дитячим візочком. Через те, що у транспорті не було вільних місць, вона стала біля дверей.

“Пізніше порушник, виходячи із транспортного засобу разом із матір’ю, обурився тим, що пасажирка перегородила йому вихід, вчинив конфлікт і почав висловлюватися щодо неї нецензурною лайкою. Окрім того, він навмисно заблокував матері з дитиною вихід із маршрутки”, - розповіли в Ніцполіції.

Згодом громадянина розшукали - порушником виявився 33-річний місцевий мешканець. Його доправили до управління поліції. Згодом з’ясувалося, що він неодноразово вже притягався до адміністративної відповідальності. Чоловік свою провину визнав.

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“Дізнавачі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства”, - додали в Нацполіції Києва.

Нагадаємо, що двоє мешканців Київщини скоїли розбійний напад на слідчу, після чого вбили її цвяходером.

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Дата публікації
Перегляди
1939
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