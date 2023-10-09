В Києві біля недобудови знайшли тіла двох дівчат-підлітків (фото)

В поліції кажуть, що трагедії дали кваліфікацію "самогубство".

В Києві дві дівчини впали з висоти недобудови, внаслідок чого вони загинули на місці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, трагедія сталася вранці 9 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака. Там внаслідок падіння з висотної недобудованої будівлі загинули дві дівчини: 2005 та 2006 року народження.

“Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови”, - розповіли в поліції Києва.

ТСН.ua в пресслужбі поліції столиці підкреслили, що інформацію про подію було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою “самогубство”.

Нагадаємо, що двоє підлітків, які вчинили самогубство в Києві, жили в прийомній сім’ї в місті Березань Київської області.

Читайте також: