В Києві біля багатоповерхівки, де стався вибух, затримали чоловіка (відео)

В Києві біля багатоповерхівки, де напередодні пролунав потужний вибух та зруйнував частину будинку, сталася сутичка місцевого мешканця та правоохоронців.

Відповідні відео почали з’являтися в соцмережах.

Як стало відомо, поліцейські біля багатоповерхівки, де пролунав вибух, затримали місцевого мешканця. Чоловік почав скандалити, а потім вкусив поліцейського, на що той поскаржився своїм напарникам. Правоохоронці із затриманням не забарилися.

В поліції кажуть, що сьогодні біля ушкодженого вибухом будинку зібралися мешканці, які там проживають. Від вчорашнього дня у них не було доступу до квартир, які частково або сильно ушкоджені вибухом.

“Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями почали заводити мешканців по одній людині до квартир, аби вони могли забрати свої речі. Допуск був лише до квартир, які вже оглянули рятувальники та переконалися, що там безпечно перебувати. Однак чоловіка й жінку, які там були, це сильно обурило. Вони не хотіли чекати і їм було потрібно терміново потрапити до свого помешкання. Вони почали провокувати конфлікт, мовляв, їм потрібно вже зараз зайти. Чоловік почав кидатися до правоохоронця. Реакція поліцейських була відповідною. Вони затримали чоловіка на місці. Під час затримання чоловік вкусив поліцейського за руку. Зараз мешканця доправили до Дніпровського управління поліції. Його діям буде надана правова кваліфікація”, - розповіли в поліції Києва.

Там підкреслюють, що більшість мешканців терпеливо очікували своєї черги та з розумінням ставляться до роботи поліцейських і рятувальників.

В Києві біля багатоповерхівки, де стався вибух, затримали чоловіка

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в 16-поверхівці Києва 22 червня кількість постраждалих зросла до дев’яти, наразі відомо про трьох загиблих. Один із мешканців багатоповерхівки розповів про перші хвилини після вибуху.

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