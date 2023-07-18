В Києві банк допомагав онлайн-казино "відмивати" мільярди коштів: як працювала схема

Служба безпеки України викрила власників одного з київських банків, які допомагали підпільним онлайн-казино “відмивати” майже п’ять млрд гривень.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії до України підозрювані “відмили” в Києві майже п’ять млрд гривень. До схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків столиці.

“Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій “відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури”, - розповіли в СБУ.

Підозру повідомлено трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, за двома статтями КК України.

“Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували критичні пошкодження мостів Патона та Метро.

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