В Києві банда намагалася захопити бізнес, який приносить мільйони гривень (фото)

Служба безпеки України знешкодила рейдерську банду, яка хотіла захопити паркувальний бізнес в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, до складу банди входило 15 осіб, серед яких - представники криміналітету з пострадянських країн. Вони намагалися захопити легальний паркувальний бізнес в столиці.

“Фігуранти підшукували “привабливі” автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами. Фактично бандити “заводили” на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників – залишали без нічого. У разі відмови – зловмисники здійснювали збройні напади на підприємців. Їм погрожували насильством та фізичною розправою”, - розповіли в СБУ.

Щомісяця угруповання отримувало мільйонні “прибутки”, частину з них - направляли на поповнення так званої “злодійської каси”. В ході слідчих дій, правоохоронці затримали у столиці шістьох підозрюваних під час передачі їм грошей від потерпілого.

“При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено ​вогнепальну зброю та боєприпаси; мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності; печатки фіктивних фірм; ​понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаної злочинним шляхом. Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями КК України: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); ​чч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній)”, - розповіли в СБУ.

Крім того, дії одного із затриманих додатково кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що одесит "злив" російським спецслужбам роботу ППО через ТікТок.

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