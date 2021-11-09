Фабрика болю "Ізоляція": як діяла в'язниця для українських військових та хто такий головний кат Куликовський

Фабрика болю "Ізоляція": як діяла в'язниця для українських військових та хто такий головний кат Куликовський

На "фабриці" людей катували польовим телефоном, били, ламали зуби та закопували живцем.

СБУ затримала у Києві голову незаконної в'язниці під назвою “Ізоляція” Куликовського. Діяла вона на тимчасово окупованій території Донецької області. В “Ізоляції” знущалися з українських військових, катували їх і вибивали свідчення. Курирував її колишній бойовик ДНР, який організував та брав безпосередню участь у жорстоких вбивствах та тортурах. Його ім'я правоохоронці офіційно не розкривають.

ТСН.ua розповідає, як працювала “Ізоляція” та що в ній робили з українськими військовослужбовцями.

Як з'явилася "Ізоляція"

У 1955 року в Донецьку збудували невеликий завод з виробництва сирої мінеральної вати. Упродовж років підприємство перетворилося на великий індустріальний комплекс, у якому виготовляли теплоізоляційні матеріали. Проте з розпадом СРСР виробництво почало зазнавати збитків і згодом занепало. Дати нове життя заводу у 2010 році вирішили українські художники та перформери, які створили у його стінах арт-простір.

Функціонував він до 2014 року. Рівно доти, поки проросійські бойовики не захопили колишній завод і не створили в його кабінетах і підвалах місця для тортур.

Ізоляція

Куратори, “Тапік” та тортури

У “Ізоляції” було кілька головних дійових персонажів: один із колишнього заводу та арт-об'єкта зробив в'язницю, інший — на прізвисько “Аїд” — був там одним із найстрашніших катів.

Знущалися з людей там армійським провідним польовим телефоном під назвою "Тапік" — у бойовиків це "класика" тортур. Його проводи садисти підключали до пальців на руках і ногах, або ж до статевих органів незаконно засуджених.

“Тобі знімають штани, вставляють провід між сідниць, або накручують на машонку, або накручують на статевий член. Другий провід кріплять до мізинця. Поливають людину водою та включають струм”, — розповідав у сюжеті ТСН колишній полонений “Ізоляції” Олег Сугерей.

Однак "Тапіком" бойовики не обмежувалися. Вони також били українських військових, виривали зуби, ламали кінцівки та ребра. Декого закопували живцем у трунах.

“Все зламали: руку, ребра, грудну клітку. Кілька разів непритомнів. Напилком пилили нижні зуби, кришили їх плоскогубцями. У цей час на моїй голові був мішок”, — розповідав ще один колишній полонений Денис Коваль.

Livejournal

Затримання організатора у Києві

Контррозвідка СБУ затримала у столиці організатора “Ізоляції” та за сумісництвом колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”. Що він робив у Києві — невідомо. Ім'я його силовики теж поки що тримають у секреті.

Однак щодо його правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження: за фактом торгівлі людьми, створення терористичного угруповання, а також створення воєнізованих угруповань і порушення законів і звичаїв війни.

“За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України. Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність”, — підкреслили в пресслужбі СБУ.

Фабрика болю: як "Ізоляція" за часи війни перетворилася на страшну таємну катівню

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