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В Ірпені з верхівки дерева вирізали снаряд, що не розірвався: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В Ірпені з верхівки дерева вирізали снаряд, що не розірвався: відео

В Ірпені знайшли нерозірваний снаряд у кроні дерева / Фото: Ірпінська міська рада

Ірпінь після деокупації і досі є містом, де знаходять небезпечні предмети.

В Ірпені під Києвом на території медичної амбулаторії знайшли 80-міліметровий снаряд, який застряг у кроні дерева.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Ірпінь після деокупації і досі є містом, де знаходять небезпечні предмети. Залишки вибухівки та російської зброї зазвичай знаходять й у приватному секторі та громадських місцях.

Днями під час коронування дерев фахівці виявили 80 мм снаряд, що не детонував.

На місце, де росте дерево виїхали фахівці ДСНС. Складність для роботи вибухотехніків полягала у тому, що снаряд був у верхівці дерева, у самій серцевині.

"На жаль, це не поодинокий випадок, коли наші працівники під час роботи виявляють вибухонебезпечні предмети. Просимо всіх бути обережними та пильними", - наголошують в КП "Управління благоустрою міста" Ірпінської міської ради.

У Ірпені з верхівки дерева вирізали снаряд

У Ірпені з верхівки дерева вирізали снаряд

Нагадаємо, Віталій Кличко закликає мешканців Києва підготуватися до можливих екстремальних ситуацій, оскільки зима буде складною.

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Дата публікації
Перегляди
287
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