В Ірпені виявлено потужну авіаційну бомбу, яку неможливо вивезти

Бомбу виявили в районі військового шпиталю.
Близько 16:00 сапери будуть знешкоджувати авіабомбу.
Про це повідомив міський голова міста Олександр Маркушин у Facebook.
”В Ірпені, в районі військового шпиталю, виявлено потужну авіаційну бомбу. Вивезти її неможливо. Близько 16:00 сапери будуть її знешкоджувати. Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ, негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня”, - зазначив він.
У КМДА зазначають, що мешканці правого берега Києва можуть почути гучний вибух, спровокований знешкодженням авіабомби в Ірпені.
Нагадаємо, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року. Основні заходи щодо населених пунктів і доріг Київська ОВА планує закінчити до кінця травня. "По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На даний момент ми розмінували близько 1200 га", — повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Зазначимо, Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу: ворог мінує навіть одяг та іграшки.
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