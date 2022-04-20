В Ірпені виявлено потужну авіаційну бомбу, яку неможливо вивезти

Бомбу виявили в районі військового шпиталю.

Близько 16:00 сапери будуть знешкоджувати авіабомбу.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Маркушин у Facebook.

”В Ірпені, в районі військового шпиталю, виявлено потужну авіаційну бомбу. Вивезти її неможливо. Близько 16:00 сапери будуть її знешкоджувати. Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ, негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня”, - зазначив він.

У КМДА зазначають, що мешканці правого берега Києва можуть почути гучний вибух, спровокований знешкодженням авіабомби в Ірпені.

Нагадаємо, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року. Основні заходи щодо населених пунктів і доріг Київська ОВА планує закінчити до кінця травня. "По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На даний момент ми розмінували близько 1200 га", — повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Зазначимо, Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу: ворог мінує навіть одяг та іграшки.

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