В Ірпені відновили залізничне сполучення: вперше прибула електричка (відео)

В Ірпені на Київщині відновили пошкоджений російськими окупантами міст та залізничне сполучення. На вокзал вперше за кілька тижнів прибула електричка.

Про це 7 травня повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офіса Президента й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!" - написав він та показав відео.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.

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