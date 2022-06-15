В Ірпені відкрили "Залізне містечко" для місцевих, які залишились без житла внаслідок агресії РФ: фото

В Ірпені відкрили "Залізне містечко" для місцевих, які залишились без житла внаслідок агресії РФ: фото

"Залізне містечко" - це п'ять нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами.

"Укрзалізниця" відкрила "Залізне містечко" в Ірпені. Це зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. Сьогодні, 15 червня, заселилися перші родини.

Проєкт реалізований "Укрзалізницею" за ініціативи та підтримки Ірпінської міської ради, у партнерстві з World Central Kitchen.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Залізне містечко" - це п'ять нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами. Також на території облаштовано дитячий і спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлено Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безкоштовне триразове харчування забезпечує партнер "Укрзалізниці" World Central Kitchen.

Крім того, для мешканців "Залізного містечка" надані велосипеди та бібліотека українських видавництв.

"Залізне містечко" розташоване на вул. Центральній, на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

На нас чекає дефіцит овочів: як фермери з Київщини покривають втрати овочів з окупованих територій

Читайте також: