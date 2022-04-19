В Ірпені вантажівка підірвалася на міні: водій загинув (відео)

Особу загиблого, звідки і куди він їхав - зараз встановлюють.

В Ірпені у мікрорайоні Стоянка стався нещасний випадок.

На міні підірвався вантажний автомобіль.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Водій загинув. Особу загиблого, звідки і куди він їхав - зараз встановлюємо. Я вас дуже прошу, не поспішайте потрапити до Ірпеня! Є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери. Життя - дорожче за все! Бережіть себе", - наголосив Маркушин.

До слова, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року.

Основні заходи щодо населених пунктів і доріг Київська ОВА планує закінчити до кінця травня.

"По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На даний момент ми розмінували близько 1200 га", — повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Зазначимо, Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу: ворог мінує навіть одяг та іграшки.

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