В Ірпені російські вбивці замінували навіть картату сумку: фото

В Ірпені російські вбивці замінували навіть картату сумку: фото

Загалом в Україні за добу піротехніки виявили й знешкодили 6 252 вибухонебезпечні предмети

У звільненому від російських вбивць місті Ірпені Київської області окупанти замінували навіть картату сумку.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Протипіхотна міна МОН-90 виявлена у приватному секторі Ірпеня, заряд 6,2 кг пластиду. Замінували під виглядом картатої сумки", - повідомила омбудсменка.

Денісова наголосила, що загалом в Україні за добу піротехніки виявили й знешкодили 6 252 вибухонебезпечні предмети. Найбільше — у Харківській області (2 327 предметів). Всього з початку війни рятувальники знешкодили 54 523 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні і обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватись.

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