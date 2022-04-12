В Ірпені російські вбивці замінували навіть картату сумку: фото

Загалом в Україні за добу піротехніки виявили й знешкодили 6 252 вибухонебезпечні предмети
У звільненому від російських вбивць місті Ірпені Київської області окупанти замінували навіть картату сумку.
Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.
"Протипіхотна міна МОН-90 виявлена у приватному секторі Ірпеня, заряд 6,2 кг пластиду. Замінували під виглядом картатої сумки", - повідомила омбудсменка.
Денісова наголосила, що загалом в Україні за добу піротехніки виявили й знешкодили 6 252 вибухонебезпечні предмети. Найбільше — у Харківській області (2 327 предметів). Всього з початку війни рятувальники знешкодили 54 523 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні і обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватись.
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