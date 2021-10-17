В Ірпені побили ветерана АТО: активісти зібралися на мітинг й вимагають покарати нападників

В Ірпені побили ветерана АТО: активісти зібралися на мітинг й вимагають покарати нападників

В Ірпені двоє неповнолітніх, 16-ти та 17 років, побили 22-річного хлопця, який виявився ветераном Добровольчого українського корпусу (ДУК).

В Ірпені під Києвом активісти зібралися на мітинг у зв'язку з нападом на ветерана АТО Павла Поліщука.

Про це інформує місцевий сайт Irpen.net.ua.

Як інформує поліція Київської області, захід розпочався 17 жовтня близько 15:00 на одній із вулиць Ірпеня. До акції долучились близько 50 громадських активістів. Учасники мітингу "висловлювали свою позицію щодо діяльності осіб однієї із народностей на території міста".

Інцидент стався 15 жовтня. У місті Ірпені на вулиці Шевченка біля однієї із кав'ярень трапилася бійка.

"Між молодиками трапилася конфліктна ситуація, під час якої двоє осіб ромської народності 16-ти та 17 років завдали ударів 22-річному потерпілому", — повідомили в поліції Київщини.

Як повідомляє Телеграм-канал "Катарсис", потерпілим виявився Павло Поліщук, що воював у складі Добровольчого українського корпусу (ДУК) на Донбасі. За словами активістів, молодиків після нападу одразу відпустили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водночас активісти певні, що нападники уникнуть відповідальності, адже начебто батько одного з них є наркоторговцем.

Раніше у Мережі з'явилося відео, де невідомі жорстоко б’ють та знущаються з двох людей у військовій формі.

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