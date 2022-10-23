В Ірпені під Києвом понад 11 годин немає світла, люди обурені: що кажуть у ДТЕК

Мешканці Київської області обурені - світла немає понад 11 годин, вони "вимагають" пояснень в ДТЕК.

У місті Ірпінь під Києвом у багатьох будинках понад 11 годин немає світла. Електропостачання вимкнули ще зранку і жодного разу не вмикали. Люди обурені та називають такі відключення "знущанням".

На сторінці ДТЕК у Facebook місцеві мешканці скаржаться - без світла неможливо працювати та навчатися віддалено. Крім того, від електропостачання постійно відключають одні й ті самі будинки.

"Шановні, ви свого графіка по відключенню та включенню дотримуватись будете? Вся країна намагається пристосуватись, та де там",

"В 10:30-19:40 в Ірпені відключення, в 19:40 дали світло на 40 хв., і знову відключення, ви як шановний ДТЕК почуваєтесь? Чому іншу сторону міста навіть не вимикали????",

"Чого тільки наші 2 будинки постійно відключають а сусідні цілими днями нє?(((",

"Ірпінь з 10:00 не має світла. ДТЕК Київські регіональні електромережі на дзвінки не реагує, скільки можна знущатися з людей? Деякі зовсім не відключають райони, деякі добу сидять без світла",

"Ірпінь! З 11:00 немає світла! Ваші гарячі лінії не відповідають!!! Пішла 11 година без світла!!! Ви знущаєтесь?!!! Коли буде світло?!!!", - пишуть обурені українці.

У "ДТЕК Київські регіональні електромережі" пояснюють, що список відключення базується на загальній потужності, яку необхідно знизити. Для того, щоб збалансувати енергосистему, відключаються лінії, які видають певну потужність. Тому по факту не завжди вдається чітке дотримання графіків.

"Ми робимо все можливе, аби стабілізаційні відключення не перевищували 4 години. Але якщо дисбаланс енергосистеми значний, цей час може збільшитись. Головне, що нам тепер варто усім запам’ятати – кожен вимкнений потужний електроприлад (пральна машина, обігрівач) – це шлях до припинення відключень", - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, по всій Україні з 20 жовтня вимушено почали вимикати електроенергію через дефіцит потужності, який виник у результаті російських обстрілів. Через ракетні удари РФ серйозно пошкоджені близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей. Українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

Знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів, можна на сайті Міністерства енергетики.

Ситуація складна: українців просять максимально економити електроенергію

Читайте також: