В Ірпені під Києвом лунає повітряна тривога та видно дим: що сталося

У місті відбуваються навчання з інсценуванням завалу, імітацією вибуху та задимленням.

У місті Ірпінь під Києвом лунає повітряна тривога та видно дим. Там відбуваються спільні навчання рятувальників, медиків, комунальників та освітян. Вони вчаться, як діяти у разі надзвичайної ситуації.

Для цього на території ліцею №1 інсценували частковий завал та задимлення за допомогою димових шашок, розповів міський голова Олександр Маркушин.

Він попередив, що під час навчання буде імітовано вибух. Місцевих мешканців просять не хвилюватися, адже сигнал тривоги навчальний.

"Нагадую також, що у зв’язку із цим з 8:30 до 10:00 дорожній рух на вулиці Нігояна та на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито", - зазначив Маркушин.

Нагадаємо, у Київській області сталося жахливе вбивство. Тіло 36-річного місцевого мешканця із зв'язаними кінцівками знайшли в озері. Поліцейські затримали трьох підозрюваних.

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