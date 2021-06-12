В Ірпені маршрутка зіткнулася з легковиками: є потерпілі

Поліція встановлює причини зіткнення.

В Ірпені в суботу, 12 червня, сталася аварії за участі маршрутки та двох легковиків.

Про це повідомив Київ.Оперативний.

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Зазначається, що ДТП сталося на перехресті двох вулиць: Садова та Українська. Наразі фахівці встановлюють причини зіткнення Citroen, Hundai і маршрутного автобуса.

"За попередніми даними, в результаті ДТП п'ятеро людей отримали травми", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком. За попередньою інформацією, минулося без жертв, але є потерпілі. На місце прибули одразу кілька карет "швидкої допомоги". Аварія сталася на Броварському проспекті столиці.

Новини України: у Києві маршрутка не розминулася з легковиком – є потерпілі

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