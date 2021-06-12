В Ірпені маршрутка зіткнулася з легковиками: є потерпілі

Поліція встановлює причини зіткнення.
В Ірпені в суботу, 12 червня, сталася аварії за участі маршрутки та двох легковиків.
Про це повідомив Київ.Оперативний.
Зазначається, що ДТП сталося на перехресті двох вулиць: Садова та Українська. Наразі фахівці встановлюють причини зіткнення Citroen, Hundai і маршрутного автобуса.
"За попередніми даними, в результаті ДТП п'ятеро людей отримали травми", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком. За попередньою інформацією, минулося без жертв, але є потерпілі. На місце прибули одразу кілька карет "швидкої допомоги". Аварія сталася на Броварському проспекті столиці.