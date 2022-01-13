В Ірпені Дід Мороз вибив зуби чоловіку через те, що той не заплатив йому гроші за фото

В Ірпені Дід Мороз вибив зуби чоловіку через те, що той не заплатив йому гроші за фото

Постраждалому очевидці викликали швидку, а войовничого Діда Мороза затримала поліція.

В Ірпені стався курйозний випадок.

Дід Мороз вибив зуби чоловіку через те, що той не заплатив йому гроші за фото.

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Про це повідомляє місцеве видання ITV.

"Самодіяльний Дід Мороз, який фотографувався з містянами, побився з одним із своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. У результаті клієнт позбувся двох зубів, йому надавали допомогу лікарі швидкої", – розповів начальник Ситуаційного центру комунального підприємства "Муніципальна варта" Роман Левенець.

А войовничого Діда Мороза затримала поліція.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав найгучніші події, що відбулись у Києві протягом 2021 року.

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