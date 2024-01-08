В Ірпені чоловік врятував собаку, що провалився у річці під кригу: зворушливе відео

На вулиці на той час було -13°C, і працівник ірпінського благоустрою Віктор Школьник не вагався ні хвилини.

В Ірпені під Києвом чоловік врятував собаку з крижаної води.

Про це повідомляє КП "Управління благоустрою міста" Ірпінської міської ради у Facebook 8 січня.

"Попри -13° працівник ірпінського благоустрою Віктор Школьник, не вагаючись ні хвилини, врятував собаку, що провалилася під кригу в річці Ірпінь", - йдеться у дописі.

Відважний вчинок працівника КП «Управління благоустрою міста» Віктора Школьника. Не вагаючись ні хвилини, він врятував собаку з крижаної води на набережній Ірпеня при -13 градусів. ❗️Закликаємо бути обережними та уважними, особливо в умовах негоди та морозу. Будь ласка, слідкуйте за своїми домашніми улюбленцями та не випускайте їх на вулицю без нагляду, особливо в районах водойм. Опубліковано КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради Понеділок, 8 січня 2024 р.

Це відео дійсно вражає! Бережіть себе і своїх чотирилапих!

Нагадаємо, поліцейські показали відео з хаскі, якого врятували від загибелі на морозі.

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