В Ірпені через обстріл Росії спалахнули житлові будинки (відео)

В Ірпені через обстріл Росії спалахнули житлові будинки (відео)

У підвалах можуть бути люди.

У місті Ірпінь Київської області внаслідок російських обстрілів на вулиці Озерна спалахнули три приватні житлові будинки.

Про це повідомили в ДСНС.

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За попередньою інформацією, в підвалах можуть укриватися люди. Від рятувальників залучено п'ять осіб та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, що мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 27 лютого до міста з боку Бучі зайшли російські танки, проте наступ було відбито. Водночас у Мережі з’явився відеозапис ймовірного вибуху на території міста.