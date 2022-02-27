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В Ірпені через обстріл Росії спалахнули житлові будинки (відео)

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В Ірпені через обстріл Росії спалахнули житлові будинки (відео)

У підвалах можуть бути люди.

У місті Ірпінь Київської області внаслідок російських обстрілів на вулиці Озерна спалахнули три приватні житлові будинки.

Про це повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, в підвалах можуть укриватися люди. Від рятувальників залучено п'ять осіб та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, що мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 27 лютого до міста з боку Бучі зайшли російські танки, проте наступ було відбито. Водночас у Мережі з’явився відеозапис ймовірного вибуху на території міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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