В Інституті Шалімова у Києві видалили пухлину в печінці в "онлайн режимі": фото

Шлях інструменту до пухлини відбувається в онлайн режимі під контролем КТ, коли кожен міліметр просування електроду контролюється хірургом для безпеки пацієнта.

В Інституті Шалімова у Києві видалили пухлину в печінці в "онлайн режимі".

Раніше питання вирішувалось оперативно – розріз та видалення тканини печінки разом з метастатичним новоутворенням. Але технології йдуть вперед.

Про це розповіли в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

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У пацієнтки на обстеженні встановили, що в печінці з’явилося новоутворення – метастаз пухлини товстої кишки. Тож жінці запропонували мініінвазивне втручання – радіочастотну абляцію метастатичного новоутворення.

Як пояснили лікарі, радіочастотна абляція печінки – прогресивний метод боротьби з первинними та вторинними злоякісними новоутвореннями. Його суть полягає у введенні в уражену онкоклітинами зону електродів, що викликають локальне підвищення температури до 60-110°С. Внаслідок цього відбувається некротизація пухлини, без заподіяння шкоди здоровим тканинам. Широке поширення дана терапія набула завдяки малій інвазивності та гарному терапевтичному ефекту.

Важливо, що "Шлях" інструменту до пухлини відбувається в онлайн режимі під контролем КТ, коли кожен міліметр просування електроду контролюється хірургом для безпеки пацієнта.

Як правило, КТ-контрольовані інтервенції (втручання) виконуються під місцевою анестезією, проте із супроводом анестезіологічної бригади, що контролює загальний стан пацієнта під час проведення процедури, та може провести седацію за виникнення такої потреби. Реабілітація після процедури зазвичай не займає більше двох годин.

За декілька днів після хірургічної маніпуляції пацієнтка вже була вдома. Зараз вона проходить контрольні дослідження.

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