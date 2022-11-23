В Інституті серця електрика зникла просто під час оперування дитини (відео)

Хірурги оперують у налобних ліхтариках. На щастя, в лікарні є генератор.

В Інституті серця в Києві електроенергія зникла просто під час операції, яку проводили дитині, проте хірурги продовжили роботу.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров та опублікував відповідне відео.

"Радійте росіяни. Сьогодні дитина на столі і під час операції повністю вимкнулося світло. Молодці. Дуже гуманні люди", – сказав Тодуров у ролику.

Також читайте Київ заживлено: в Офісі президента повідомили про підключення світла

Він також повідомив, що в Інституті серця перебувають 190 пацієнтів та 300 співробітників. Станом на вечір 23 листопада вже кілька годин, як не було води.

"Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого", – написав директор Інституту.

Увага! Відео 18+

Нагадаємо, РФ завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. Зокрема, по Києву загарбники випустили 31 ракету та влучили в житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло троє мешканців, серед яких – 17-річна дівчина.

Окрім того, внаслідок обстрілів інфраструктури в області, станом на вечір без електроенергії залишилося близько 80% Києва і приблизно стільки ж – без водопостачання.

Читайте також: