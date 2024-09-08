В Голосіївському районі Києва водій на пішохідному переході збив візочок з трирічною дитиною

У дитини закрита черепно-мозкова травма і підозра на перелам носа.

У Києві, в Голосіївському районі, водій автомобіля врізався у візочок з 3-річною дитиною на пішохідному переході. Батько з дитиною переходив дорогу на зелене світло.

Про це повідомив Telegram-канал "Киев Сейчас".

Повідомляється, що водій не зупинився, щоб пропустити пішоходів, і наїхав на візочок з дитиною. Згідно з інформацією ЗМІ, дитину доставили в лікарню "Охматдит" з попереднім діагнозом закритої черепно-мозкової травми та підозрою на перелом носа.

Нагадаємо, на дорозі Кролевець-Путивль водій мотоцикла Spark не зміг впоратися з керуванням і з'їхав на узбіччя. Внаслідок падіння 18-річний водій і 19-річний пасажир загинули на місці.

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