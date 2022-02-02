В елітному столичному фітнес-клубі обікрали ексначальника кримінальної поліції Києва

У Германа Приступи вкрали 27 тис. грн.

У столиці обікрали колишнього начальника кримінального блоку поліції Києва Германа Приступу. Інцидент стався 28 січня у фітнес-клубі п'ятизіркового готелю на бульварі Тараса Шевченка.

Про це повідомляє "24 канал".

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Інформацію про крадіжку підтвердила пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва. За її словами, у Германа Приступи вкрали 27 тисяч гривень. Гроші вкрали із шафки у роздягальні. Коли ексначальник кримінальної поліції столиці після тренування відкрив її, то побачив, що грошей немає.

Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Це 32-річний іноземець. Як розповіла Зубрєва, він вже перебував у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі столиці.

Зазначимо, Герман Приступа був одним з керівників провальної спецоперації у Княжичах у 2016 році, коли загинули п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, у Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей.

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