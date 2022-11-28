В ДТЕК розповіли, коли у Києві вдасться повернутись до відключення світла за графіками

У понеділок, 28 листопада, НЕК "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії по всій Україні через дефіцит потужностей в енергосистемі.

В ДТЕК розповіли, що у Києві також тривають екстрені відключення світла та пояснили, коли вдасться повернутись до відключення за графіками.

"У Києві тривають екстрені відключення світла. Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", - йдеться у повідомленні компанії.

Ракетна атака по критичній інфраструктурі України

23 листопада армія РФ здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

У багатьох містах виникли проблеми з електропостачання та водою. У Києві та області внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення.

Президент України Володимир Зеленський також попередив про нові ракетні удари Росії.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що енергетики знають про цілі росіян та які об'єкти вони збираються атакувати.

Загалом, протягом останніх двох місяців енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак – 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.

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