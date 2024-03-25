Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В ДСНС не підтвердили перебування людини під завалами у Києві

В ДСНС не підтвердили перебування людини під завалами у Києві

Наслідки ракетного удару по Києву 25 березня / Фото: Управління ДСНС Києва

У Києві продовжується розбір завалів після ракетної атаки.

Надзвичайники не підтвердили інформацію щодо можливого перебування під завалами у Києві однієї особи після ракетного удару 25 березня.  

Про це пише пресслужба ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки уже 10 постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані.

Читайте також:

Кличко показав свіже відео з місця ракетної атаки в Києві

Кличко показав свіже відео з місця ракетної атаки в Києві

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація