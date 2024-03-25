В ДСНС не підтвердили перебування людини під завалами у Києві

У Києві продовжується розбір завалів після ракетної атаки.

Надзвичайники не підтвердили інформацію щодо можливого перебування під завалами у Києві однієї особи після ракетного удару 25 березня.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки уже 10 постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані.

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