"В дощ можна ноги сполоснути": Києвом курсує маршрутка з проваленою підлогою (відео)

Така додаткова вентиляція є на одному з автобусів, що курсує 512 маршрутом.

Маршрутки Києва не перестають дивувати.

Столицею курсує маршрутка з проваленою підлогою.

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Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"Наприклад, ось така додаткова вентиляція є на одному з автобусів, що курсує 512 маршрутом. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", - йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, у Києві запровадили нові вимоги до приватних перевізників, які мають перетворити столичні маршрутки на комфортний транспорт. Відтепер у салоні не повинна лунати надокучлива музика, водії зобов’язані спілкуватись українською та носити уніформу.

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