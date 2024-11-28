Уламки збитої ракети знайшли в кущах у Києві (фото)

У Києві піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Хоча уламки безпосередньо не загрожували людям, проте вони могли стати небезпечними без оперативного втручання.

Знайдена в Києві ракета / Фото: ДСНС

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил безпеки при виявленні підозрілих предметів:

Не наближатися до них та не чіпати!

Негайно зателефонувати за номером "101" і повідомити про знахідку.

Пам'ятати, що навіть безпечний на вигляд об’єкт може приховувати смертельну загрозу.

"Дайте можливість професіоналам ДСНС виконати свою роботу, аби захистити вас та ваших близьких. Підтримаймо їх своєю пильністю та обачністю! Бережіть себе та своїх близьких!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомили деталі масованої атаки Росії.

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