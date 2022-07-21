В “Дії” завершилося опитування щодо радянського тризуба на щиті “Батьківщини-матері”: за що проголосували українці

В урядовому застосунку “Дія” завершилося опитування щодо герба СРСР на щиті “Батьківщини-матері” у Києві. Результати опитування говорять про те, що українці хочуть змінити герб на тризуб.

В “Дії” завершилося опитування щодо радянського тризуба на щиті “Батьківщини-матері” у Києві. В опитуванні взяли участь понад 778 тисяч українців.

Підсумками голосування на своїй сторінці в соцмережі поділився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також читайте Перевозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку буса: затримано мешканця Одеси

За його словами, це опитування стало другим за залученістю серед користувачів застосунку “Дія”. В опитуванні взяли участь понад 778 тисяч українців.

“85% проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб. Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством — вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує. Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес”, — наголосив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що рятувальники на Київщині перевірили та розмінували ще 270 населених пунктів.

Читайте також: