В Чорнобильській зоні від російської міни загинув червонокнижний кінь (фото)

В Чорнобильській зоні від російської міни загинув червонокнижний кінь. Йдеться про породу Пржевальського, який вважається зниклим у природі.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники задокументували факт вибуху міни в межах Чорнобильської зони, яка перебувала під окупацією російських військ. Згодом стало відомо, що на боєприпасі підірвався дикий кінь породи Пржевальського.

“Даний вид диких коней вважається зниклим у природі. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження. На жаль, внаслідок збройної агресії рф страждає увесь світ природи”, - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, що в Україні розташований найнебезпечніший об'єкт у світі.

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