В центрі Києва зупинили будівельні роботи в історичному будинку, який почали розбирати

На місце викликали поліцію, аби зупинити роботи, наразі вони припинені.

В центрі Києва на вулиці Івана Франка, 26, зупинили будівельні роботи у двоповерховому будинку видатного українського музиканта 19 століття Івана Михайловського.

Про це повідомляє Департамент міського благоустрою КМДА.

Як зазначається, будівельні роботи в історичній будівлі зупинили через відсутність у забудовника повного пакета документів.

Також читайте У Києві почались військові навчання: що потрібно знати містянам

За даними Департаменту, інспектор благоустрою ще 15 липня вніс припис із вимогою надати відповідну документацію.

Зранку 17 липня на місце викликали поліцію, аби зупинити роботи.

"Зараз роботи не відбуваються”, – додали у КМДА.

Зазначимо, у двоповерховій будівлі на вулиці Івана Франка, 26 мешкав музикант-флейтист, професор Іван Михайловський. Він був одним з організаторів відомого квартету професорів Київської консерваторії, а також солістом оркестру Київської опери. Похований у Києві на Лук’янівському цвинтарі.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко визнав, що у Києві п’ятьма мостами фактично не можна їздити, а шостий - Подільсько-Воскресенський - досі недобудований.