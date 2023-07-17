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В центрі Києва зупинили будівельні роботи в історичному будинку, який почали розбирати

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В центрі Києва зупинили будівельні роботи в історичному будинку, який почали розбирати

У двоповерховій будівлі на вулиці Івана Франка, 26 мешкав музикант-флейтист, професор Іван Михайловський / Фото: КМДА

На місце викликали поліцію, аби зупинити роботи, наразі вони припинені.

В центрі Києва на вулиці Івана Франка, 26, зупинили будівельні роботи у двоповерховому будинку видатного українського музиканта 19 століття Івана Михайловського.

Про це повідомляє Департамент міського благоустрою КМДА.

Як зазначається, будівельні роботи в історичній будівлі зупинили через відсутність у забудовника повного пакета документів. 

За даними Департаменту, інспектор благоустрою ще 15 липня вніс припис із вимогою надати відповідну документацію.

Зранку 17 липня на місце викликали поліцію, аби зупинити роботи.

"Зараз роботи не відбуваються”, – додали у КМДА.

Зазначимо, у двоповерховій будівлі на вулиці Івана Франка, 26 мешкав музикант-флейтист, професор Іван Михайловський. Він був одним з організаторів відомого квартету професорів Київської консерваторії, а також солістом оркестру Київської опери. Похований у Києві на Лук’янівському цвинтарі.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко визнав, що у Києві п’ятьма мостами фактично не можна їздити, а шостий - Подільсько-Воскресенський - досі недобудований.

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Дата публікації
Перегляди
468
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