В центрі Києва жорстко побили митрополита, який служить у ЗСУ: подробиці

В центрі Києва невідомі жорстоко побили митрополита, який служить у ЗСУ! Інцидент трапився у ніч проти 11 вересня, коли митрополит Климент повертався до Михайлівського монастиря. Нападники зупинили його, звернувшись "Владико, благословіть", і почали бити. Поліція Києва відреагувала на інцидент, дізнавшись про нього з соціальних мереж.

Що вдалося з’ясувати правоохоронцям – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Гучний інцидент у столиці

В Києві троє невідомих біля Свято-Михайлівського собору напали та побили митрополита Кримського і Симферопольського Климента, який є військовослужбовцем Збройних сил. У чоловіка численні рани та садна. Спершу про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко:

"Друзі, сьогодні вночі невідомі страшенно побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента. Крім того, що він служить у церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних сил України".

Климент приїхав до Києва на запрошення Кримської платформи. Церковний ієрарх розповів, що близько 23:00 він прямував у напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Біля монастиря троє невідомих зупинили його і почали бити. Климент додав, що для того, щоб він зупинився, хтось із трьох сказав: "Владико, благословіть!". Він зауважив, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження. Тож священнослужитель переконаний, що напад був спланований.

Реакція поліції

На інцидент відреагувала поліція Києва, зазначивши, що дізналася про подію під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці повідомили, що вже спілкуються з потерпілим і встановлюють обставини події. Поліцейські додали, що детальнішу інформацію повідомлять згодом.

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується з потерпілим і зʼясовує всі обставини".

Хто такий митрополит Климент

Климент – архієрей ПЦУ, митрополит Сімферопольський і Кримський. Під час початку окупації Криму Росією 2 березня 2014 року став живим щитом на шляху російських окупантів перед українською військовою частиною. Виступає за права жителів окупованого Криму, звільнення українських полонених та активно підтримував заборону УПЦ МП. Є одним з головних учасників саміту Кримської платформи.

Климент також є військовослужбовцем Збройних сил України. Він неодноразово зазнавав переслідувань і тиску з боку окупаційної влади через свою проукраїнську позицію та діяльність на підтримку українських військових.

Інші кричущі випадки

Зазначимо, що це не єдиний кричущий випадок жорстокого побиття військовослужбовців Збройних сил України. Зокрема, в місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим і фігурантом низки кримінальних проваджень. На початку вересня у фейсбуку опублікували відео конфлікту в центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із чоловіків б’є військового по обличчю.

Військового, якого вдарили, звати Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут, зараз перебуває на лікарняному після поранення. У Мережі пишуть, що наприкінці серпня військовий написав у Facebook про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили літнім людям. Згодом у Мережі з’явилося відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують з Гончаренком, а потім б’ють його. Ба більше, в пабліках повідомляють, що кримінальний авторитет Долотенко, який, ймовірно, і спричинив аварійну ситуацію на дорозі з батьками військового, дізнався про допис і викликав чоловіка на зустріч, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення.

Після цього Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями і заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття.

Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка ображала військового та змушувала його перепрошувати. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Чоловік фігурує в низці кримінальних проваджень. Ці справи пов’язані, зокрема, з завдаванням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

Яка реакція на конфлікт

Після того, як відео з “вибаченнями” побитого Гончаренка спричинили нову хвилю резонансу, місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював проведення у стінах смілянської мерії розширеної наради.

На подію публічно відреагували низка активістів і військових. Зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець, уродженець Сміли Ярослав Нищик закликав компетентні органи відреагувати на інцидент.

Також на конфлікт відреагував народний депутат і військовий Сергій Рудик. Він розповів, що Гончаренку та його сім’ї погрожували розправою. За його словами, після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак жодного результату це не принесло. Ба більше, Рудик стверджує, що бандит уже фактично уникнув покарання.

Нардеп офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ про проведення службового розслідування щодо бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції та відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдавання тілесних ушкоджень. Нардеп Давид Арахамія та начальник Черкаської ОВА теж відреагували на побиття військового у Смілі.

Міністр внутрішніх справ також сказав своє слово. І лише після реакції громадськості поліцейські затримали 28-річного Долотенка, підозрюваного в побитті ветерана війни у Смілі на Черкащині. Зловмисник переховувався в готелі. Під час обшуків у нього знайшли зброю та, ймовірно, наркотики. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомила Національна поліція України.

Окрім того, за місцем проживання підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили, ймовірно, наркотичний засіб і зброю. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

"Також за фактом побиття ветерана в місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 ККУ (Вимагання), за якими фігурантові 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку".

Тим часом у Мережі з'явилося відео, в якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії "за цю ситуацію". Він сказав, що поважає українців і ЗСУ, а "дана ситуація случилася не повністю розібраною" і він "не хотів, щоб так получилось".

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного в побитті ветерана у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження одразу за чотирма статтями. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

Читайте також: