В центрі Києва відбулася стрілянина: є поранений (фото)

У вівторок, 28 січня, у кафе в центрі Києва відбулася стрілянина. Відомо, що постраждав 68-річний відвідувач.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Близько 16:20 до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину в одному з кафе в центрі Києва. Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими людьми виник конфлікт, під час якого один з учасників, ймовірно з травматичної зброї, кілька разів вистрілив у бік літнього чоловіка.

Слідчі дії / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі дії / Фото: YouTube/поліція Києва

"Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює, всі обставини інциденту, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, під Києвом підлітки побили юнака і виклали відео в Мережу.

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