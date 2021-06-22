В центрі Києва посеред дороги утворилася величезна яма через прорив труби

На вулиці Лютеранській у Печерському районі столиці обмежено рух транспорту.

В Києві сталася аварія на підземних комунікаціях і посеред проїжджої частини утворилася яма.

На вулиці Лютеранській у Печерському районі столиці обмежено рух транспорту.

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Про це повідомили у пресслужбі КП "Київавтодор".

"Внаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини. На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій. Рух на вул. Лютеранській поблизу будинку № 19 частково обмежено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Києві на вулиці Електриків прорвало трубу посеред дороги. Вода била фонтаном уверх на декілька метрів.

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