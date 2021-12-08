В центрі Києва біля Офісу президента величезне дерево впало на дорогу та пошкодило автівку

На місці події працюють комунальники.

На вулиці Банковій біля Офісу президента впало велике дерево і пошкодило припаркований автомобіль.

На місці події вже працюють комунальники.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".

"На Банковій, 1/10, працівники ШЕУ боряться з наслідками негоди у вигляді поваленого дерева. На жаль, пошкоджено автомобіль Hyundai", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль вирує негода, йде дощ зі снігом, ожеледь. Навіть оголошено перший рівень небезпеки.

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