В Бородянці окупанти захопили понад 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру та персонал медзакладу

В Бородянці окупанти захопили понад 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру та персонал медзакладу

Наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких майже 100 – лежачі.

В Бородянці Київської області російські загарбники захопили психоневрологічний диспансер зі 670 пацієнтами.

Цю інформацію Громадському підтвердив голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, попередньо, вони замінували всі підходи до інтернату, аби ввести звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії. Інформацію наразі перевіряють, однак є проблеми з тим, щоб дістатися до медичного закладу.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники загарбників.