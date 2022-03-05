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В Бородянці окупанти захопили понад 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру та персонал медзакладу

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В Бородянці окупанти захопили понад 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру та персонал медзакладу

Associated Press

Наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких майже 100 – лежачі.

В Бородянці Київської області російські загарбники захопили психоневрологічний диспансер зі 670 пацієнтами.

Цю інформацію Громадському підтвердив голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, попередньо, вони замінували всі підходи до інтернату, аби ввести звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії. Інформацію наразі перевіряють, однак є проблеми з тим, щоб дістатися до медичного закладу.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники загарбників.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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